Напавший на львовского мэра оставил запись в социальной сети

Подозреваемый, вероятно, будет госпитализированы в областную клиническую психиатрическую больницу, где, якобы, он уже лечился 7 раз.

Вменяем ли нападавший - будет известно после выводов судебно-психиатрической экспертизы.

Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 350 УК Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему общественный долг, в связи с их служебной или общественной деятельностью). Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Из информированных источников стало известно, что мужчину, который 20 июля дважды совершил нападение на мэра Львова Андрея Садового, зовут Тарас Копровский. После первой атаки он успел сделать запись в 19:48 на своей странице в «ВКонтакте»: «Новый стиль по морде Садовому».

А 29 мая он писал на своей странице в «ВКонтакте» о некоем предложение сотрудничества. «Идешь себе, и вдруг тебя предлагают сотрудничество, один недостаток есть - гарантии жызни вам и вашым близким не дают», - цитирует ZAXID.NET.