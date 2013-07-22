Садовый не исключает, что его хотят запугать, но заводить охрану не будет
После нападения неизвестного мэр Львова Андрей Садовый чувствует себя нормально и уже ходил на очную ставку со своим обидчиком.
Мэру Львова провели в райотделе милиции очную ставку с человеком, который нанес ему телесные повреждения.
Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил лично в разговоре DW.
«Парень не отвечает ни на какие вопросы, не дает никаких показаний, ссылаясь на 63 ст. Конституции. Ведет себя спокойно и уверенно», - рассказал Садовый.
Отвечая на вопрос о возможном заказном характере инцидента, мэр отметил, что не считает это случайностью.
«Он ожидал, он знал, что мэр еще в Ратуше. А когда его схватили и привезли в райотдел, то сразу появился адвокат. Это целенаправленное нанесение вреда, в его действиях я не увидел никакой неадекватности или признаков аффекта», - рассказал Садовый.
Несмотря на инцидент, мэр уверяет, что не будет заводить охрану и в дальнейшем.
Как сообщал УНИАН, милиция за двойное нападение на городского председателя Львова Андрея Садового задержала 32-летнего местного жителя, которого могут приговорить к пяти годам лишения свободы.