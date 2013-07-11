Проезд через Замковый мост станет платным

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

“Ввиду того, что транспортные потоки через Замковый мост ежегодно возрастают (по результатам мониторинга, ежедневно через мост проезжает, в среднем, 3150 автомобилей, в том числе и рейсовые автобусы), что, соответственно, приводит к его повреждению. Сегодня ради сохранения архитектурного сооружения принято кардинальное решение о том, чтобы сделать переезд через мост платным, что автоматически уменьшит непрерывное движение транспорта”, - говорится в сообщении.

Размер платы проезда через Замковый мост составляет 5 гривень.

Как отмечает пресс-служба горсовета, пользоваться специальными пластиковыми карточками для проезда через мост смогут все желающие. Сэкономить можно будет лишь на покупке карточек на полгода или год – чем дольше срок действия карточки, тем дешевле обойдется проезд.

Городская власть уже распланировала, куда потратит средства, заработанные на Замковом мосту. Часть из них пойдет на ремонт Старого города, в частности, 20 тыс. грн срочно нужно для Ветряных ворот, а средств в бюджете нет. Другая часть будет направлена на льготные перевозки, которые уже больше месяца не осуществляются.