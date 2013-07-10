На трассе Орехово–Запорожье столкнулись бензовоз и иномарка: есть жертвы

11:56, 10 июля 2013
Разное
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.В Запорожской области бензовоз столкнулся с легковым автомобилем, четыре человека погибли, два травмированы.

На дорогу разлилось 5 тонн бензина

Сегодня в 10:06 на автодороге Орехово–Запорожье столкнулись бензовоз и легковой автомобиль «Volkswagen Transfer».

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП 4 человека погибли, 2 пострадали.

На автополотно вылилось 5 т бензина.

На место вызова прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При помощи специальных инструментов пострадавшие и погибшие были вызволены из салонов обоих автомобилей.

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Были проведены работы по размыванию бензина.

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