Завершился конкурс Мисс мира-2007 (9 фото)

Титул "Мисс мира-2007" - всемирного конкурса, проходившего в городе Санья на юге Китая, впервые завоевала представительница КНР. Чжан Цзылинь (Zhang Zi Lin) 23 года, ее рост - 182 сантиметра, она родилась в городе Шицзячжуан на севере страны, работает секретарем в одной из компаний в Пекине.

Второе место у Микаелы Рейс (Micaela Reis) из Анголы, третье - у Каролины Моран Гордильо (Carolina Moran Gordillo), представлявшей Мексику. В пятерку также вошли мисс Швеция Энни Олив (Annie Oliv) и мисс Тринидад и Тобаго Валене Махарадж (Valene Maharaj).

Всего в конкурсе участвовали 106 "миссок" из разных стран.

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