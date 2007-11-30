Brabus построил эксклюзивный Mercedes SLR Roadster (фото)

Тюнинговое ателье Brabus разработало программу доработок для новейшего спортивного родстера Mercedes-Benz SLR McLaren. Для этого автомобиля специалисты Brabus предлагают новый передний и задний спойлеры, разработанные на основе тестов в аэродинамической трубе, а также новый задний диффузор, оптимизирующий потоки воздуха, проходящие под днищем автомобиля на высоких скоростях.

Базовый 626-сильный мотор V8 с механическим нагнетателем инженеры Brabus форсировали до 650 лошадиных сил путем установки новых распределительных валов, системы охлаждения топлива и спортивной выпускной системы. Кроме того, на задней оси SLR Roadster появился дифференциал повышенного трения с 40-процентной блокировкой. В результате этих переделок, с нуля до ста километров в час родстер разгоняется за 3,6 секунды, против 3,8 секунды у базовой модели, а его максимальная скорость достигает 337 километров в час (+7 километров в час к показателям базовой версии).

Внутри доработанной машины появилась оригинальная отделка из простроченной кожи, которой затянут весь низ салона, включая пол, а также карбоновые вставки и рулевое колесо, частично обтянутое алькантарой. Кроме того, специально для SLR Roadster ателье предлагает 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli или Yokohama размерности 255/30 спереди и 305/25 сзади.

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