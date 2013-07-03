В Крыму Lexus выехал на встречную: один погибший, пятеро травмированных
11:48, 03 июля 2013Разное
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В Крыму один человек погиб и пятеро, в том числе четверо россиян, из которых двое – дети, получили травмы в результате лобового столкновения внедорожника и автомобиля типа "универсал".
ДТП произошла в Сакском районе
Как сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ, авария произошла сегодня, 3 июля, в Сакском районе.
"Водитель Lexus RX 300 - гражданка России, двигаясь со стороны пгт Черноморское в направлении Евпатории, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем SEAT 9KSF под управлением жителя Сакского района Крыма", - говорится в пресс-релизе.
В аварии погиб 27-летний водитель "SEAT".
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Травмы получили 38-летняя водитель "Lexus" - жительница города Королев Московской области – и 4 пассажира этой машины: 40-летний мужчина, 6-летняя девочка и 3-летний мальчик из этой же области РФ, а также 51-летний крымчанин.
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