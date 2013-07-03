Кличко – Яценюк: война на западном направлении

Частью национальной политической традиции в Украине является стремление кандидата в президенты от оппозиции заручиться поддержкой Запада или России. Не абсолютизируя роль внешнего фактора, отмечу, что с прицелом на 2015 год оппозиционным кандидатам придется бороться и друг с другом.

Обнародованное 18 мая решение организаторов акции «Вставай, Украина» о фактическом превращении первого тура президентских выборов в «демократические праймериз» развязало руки командам будущих кандидатов. В условиях, когда лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства, а сомневающихся в выходе Виктора Януковича во второй тур сегодня можно пересчитать по пальцам, оппозиционерам придется бороться друг с другом за поддержку Запада.

Впервые в новейшей украинской истории в наличии два кандидата, отлично владеющих английским (Виталий Кличко в совершенстве знает еще и немецкий, чем не преминул козырнуть во время визита немецкого министра иностранных дел Гидо Вестервелле). И Яценюк, и Кличко активно используют в своих выступлениях евроинтеграционную риторику, подчеркивая, что сближение с ЕС – исторический выбор Украины. Оба оппозиционных лидера уже начали вояжи по западным столицам, чтобы заручиться поддержкой тамошнего истеблишмента.

Отмечу любопытный нюанс: если накануне президентской кампании 2004 года политические кастинги проходили в Вашингтоне, и оппозиция держала равнение на США как светоч свободы и демократии, то сегодня украинские политики бывают за океаном, но главным направлением своих действий видят Брюссель и Берлин. Официальная политическая столица ЕС и столица крупнейшего и наиболее влиятельного государства Евросоюза, словно магниты, притягивают противников Виктора Януковича.

И «УДАР», и «Батькивщина» декларируют партнерские отношения с Европейской народной партией. Эта общеевропейская политическая структура сегодня является наиболее мощной на континенте, поэтому дружеские отношения выглядят залогом успешного продвижения в элите Старого Света. Отметим, что Кличко, пусть и с опозданием начавший выстраивать контакты с ЕНП, имеет определенное преимущество, поскольку его спортивные успехи хорошо известны во всем мире, он на короткой ноге с Ангелой Меркель (о которой – чуть ниже) и является немногословной альтернативной вчерашней европейской любимице – Юлии Тимошенко.

Полагаю, что борьба за освобождение Юлии Владимировны вряд ли превратится в стремление любой ценой добиться ее участия в президентской гонке. Это слишком даже для обеспокоенной соблюдением прав человека Европы. Зато поддерживать Яценюка в Европе, в принципе, готовы, хотя и существуют определенные проблемы. Катапультирование Арсения Петровича с поста главного «фронтовика» на должность главы политсовета «Батькивщины» минимизировало количество ушедших за ним соратников. Поэтому Яценюку придется полагаться на дипломатические таланты и способности Григория Немыри, одного из немногих «сердечников», кто сохранил лебединую верность Тимошенко. Получит ли личный дипломат лидера «Батькивщины» от нее санкцию на промотирование нынешнего формального лидера партии на Западе? Вопрос пока остается открытым.

Еще одна любопытная проблема: фактор Олега Тягныбока во внешнеполитических контактах Арсения Яценюка. На встречу с Вестервелле в Киеве лидера «Свободы» не пригласили, и это выглядит показательным со стороны Берлина, неожиданно проигнорировавшего нормы политеса. Напомню, что «свободовцы» связаны с «Батькивщиной» союзническим договором, который выполняют с показательной тщательностью, но их лидер не всегда принимается на Западе в домах политического бомонда. В будущей схватке за роль «фаворита Запада» Тягныбок для Яценюка играет роль «слабого звена».

Еще один фактор может получить одинаково негативное влияние для обоих оппозиционных лидеров. В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, победа на которых нынешней правящей партии ХДС/ХСС далеко не гарантирована. Поддержит ли украинских оппозиционеров немецкая социал-демократия? Кто перехватит рычаги воздействия на Украину в условиях резкого падения популярности президента Олланда во Франции, удаленности от наших проблем Италии и других европейских государств. Пока ситуация складывается так, что победа Ангелы Меркель имеет едва ли не ключевое значение для украинской оппозиции.

Но какой бы напряженной не была борьба на западном фронте, оппозиционным лидерам (если они не придут к идее выдвижения согласованного кандидата в президенты) сегодня необходимо завоевывать авторитет сограждан, демонстрировать свое отличие от власти. В этом и заключается рецепт победы любого оппозиционного кандидата.

Евгений Магда