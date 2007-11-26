Из 2721 судебного решения об изъятии водительских прав выполнено лишь 51

Заместителем Генерального прокурора Украины – прокурором города Киева Евгением БЛАЖИВСКИМ внесено представление начальнику ГУ МВД Украины в г. Киеве относительно устранения нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения, в частности, изъятия удостоверений водителя по решению суда, усиления административного влияния на нарушителей и привлечения к ответственности виновных работников ГАИ.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре города Киева, столичной прокуратурой во время проведения проверки деятельности органов Госавтоинспекции столицы выявлены многочисленные факты невыполнения работниками милиции судебных решений о лишении водительских прав.

Например, на протяжении нескольких лет госавтоинспекторы в Днепровском районе столицы не изымают по решениям районного суда удостоверение водителя у киевлянина, который за последние три года восемь раз был задержан ГАИ в состоянии алкогольного опьянения. Каждый раз судом к нарушителю правил дорожного движения применялось наиболее суровое административное взыскание – лишение права управлять транспортными средствами от одного до двух и даже – до трех лет.

Всего в первом полугодии текущего года из 2721 судебного решения об изъятии водительских удостоверений выполнено лишь 51, что составляет 1,8%. Как следствие – водители-нарушители остаются уверенными в своей безнаказанности, из-за чего становятся источником повышенной опасности на дорогах, отмечает пресс-служба прокуратуры города Киева.