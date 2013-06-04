Из Черкасс вывезли радиационный контейнер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, работники Государственного спецкомбината "Киевский ДМСК" загрузили радиационный контейнер на спецтранспорт и повезли на спецкомбинат для последующей дезактивации. Все работы проводились под контролем специалистов отделения радиационной и химико-биологической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС в Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, 29 мая на берегу Днепра в Черкассах в районе улицы Портовой рыбак нашел герметично закрытую цилиндровую емкость со специальным предупредительным знаком «Радиационная опасность». Объект, похожий на контейнер для хранения и транспортировки источников ионизирующего излучения, вымыло водой близ ООО «Спецсудосервис». При помощи спецприборов специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сделали замеры радиационного фона непосредственно на контейнере и прилегающей территории. В соответствии с результатами, на самом контейнере уровень радиации по гамма-излучению превышен в 2 раза, по бета-излучению (которое не менее опасно) в 10 раз.