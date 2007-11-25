Мэр Рима уволил начальника полиции за парковку по чужим документам

Мэр Рима Вальтер Велтрони освободил от должности главу столичной муниципальной полиции Джованни Катандзаро, который припарковал в пятницу машину, воспользовавшись разрешением для инвалидов на чужое имя. Начальник полиции припарковал свою "Альфа-ромео" около Испанской лестницы в центре Рима, сообщает Reuters, чтобы отправиться в ресторан.

Информация о парковке в месте, где стоянка запрещена, появилась сегодня в газете "Мессаджеро".

Фоторепортер этой газеты сфотографировал его, на фото ясно видно, что под лобовым стеклом машины Д.Катанзаро поместил свидетельство инвалида, выданное на чужое имя. Журналисты выяснили, что разрешение на парковку, которым воспользовался Катандзаро, утеряно 86-летней женщиной.

Катандзаро возглавлял муниципальную полицию Рима более года. По его началом находились 6,5 тысячи полицейских, одна из главных задач которых - штрафовать нарушителей правил дорожного движения, включая неправильную парковку. По данным статистики, доходы столичного муниципалитета от разного рода штрафов превышают доходы от муниципальных налогов, собираемых в Риме.

Решение мэра поддержал профсоюз дорожных регулировщиков. В Риме действует ряд ограничений на вождение и парковку на узких мощеных улочках, хотя парковка в неположенном месте - типичное явление для города.