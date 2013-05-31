Российский и американский законы об обязательной регистрации иностранных агентов применят в Украине?

Вот уже несколько дней, в российском и украинском сегменте интернета, одна из самых обсуждаемых тем: ситуация вокруг социологического центра «Левада-центр», очень известном в СССР, как ВЦИОМ. Эта организация получила от Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы официальный юридический документ, ныне в российской юриспруденции называемый «предупреждением».

В нем прокуратура ссылается на российский закон в редакции от 12 мая 2013 года, по которому «под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от государственных органов, международных и иностранных организаций…» Согласно этому закону, такая российская некоммерческая организация обязана зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Савеловская межрайонная прокуратура Москвы считает, что публикация результатов социологических исследований «Левада-центра» влияет на общественное мнение и поэтому является не научной, а политической деятельностью.

Эта новость тянет на сенсацию. Хотя с моей точки зрения, намного сногсшибательнее информация о том, что знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг принял решение поработать на российском пропагандистском государственном телеканале Russia Today (RT), доказав, что у свободы слова есть цена стоимости Ларри Кинга…

Понятно, что люди, выделяющие деньги для российских негосударственных организаций, даже после закрытия в этой стране местного филиала Агентства по международному развитию (USAID), как и их субконтрактники в самой России – не в восторге. Отсылают в поисках корней выражения «иностранный агент» к сталинским временам России.

Ситуация, на самом деле, презабавная.

Если уж отсылать к сталинским временам, то в России могли бы это признать, если бы ввели не термин «иностранный агент», а «враг народа».

Ибо термин «иностранный агент» россияне полностью «слямзили» из американского законодательства. Под ним понимается – да, то же самое, - необходимость получателю денег официально зарегистрироваться, и не где-нибудь, а в Государственном департаменте США. Это и есть регистрация в США, в качестве «иностранного агента».

Американцы – люди законопослушные. Читаем отчеты госдепартамента от ноября 2010 года о политической активности в США «иностранных агентов», нанятых госпожой Тимошенко. Внешнеполитическое ведомство США официально сообщило на своем сайте, что с 1 июня по 2 августа 2009 года БЮТ осуществил выплаты зарегистрированному в США «иностранному агенту», фирме «TD International LLC» за услуги, предоставленные в июне 2008-го - феврале 2009-го, на сумму 524 000 долларов. За работу с марта 2007-го по январь 2008-го T»D International LLC» получила 528 000 долларов. Всего же в течение 2007-2009 годов БЮТ заплатил своим «иностранным агентам», таким как фирмы «Dezenhall Recourses» и «Glover Park» по крайней мене 1 350 000 долларов.

Я представляю себе душещипательные картинки.

Картинка номер 1. Все грантополучающие организации Украины, гранто-получающие со стороны США, выстроились в приемной министерства Леонида Кожары. Стоят в шеренгу Олег Рыбачук и Виктория Сюмар, Сергей Таран и Наталья Лигачева, Виктор Таран и Тарас Шевченко, извините, если кого не вспомнил…

Картинка номер 3. Кожара, в торжественной обстановке, выносит и вручает вышеупомянутым и другим, не упомянутым гражданам, удостоверение «иностранного агента»…

Картинка номер 3. После вселенского крика, что правила регистрации «иностранных агентов» должны распространяться не только на получателей в Украине денег американских, британских, немецких, нидерландских, шведских, канадских и тайваньских фондов – но и на российских, наше Министерство иностранных дел выходит с инициативой регистрации как «иностранных агентов» всех, от кого прослеживаются финансовые цепочки к Белокаменной.

Картинка номер 4. В Украине устанавливается праздник «иностранного агента», в связи с чем им положено брататься.