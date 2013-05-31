В Киеве за сутки поймали 48 пьяных водителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ города Киева, всего было зарегистрировано 704 нарушения правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости – 250 отклонений от правил.

За прошлые сутки в столице зарегистрировано шесть ДТП, в которых шесть человек получили травмы.