В Киеве за сутки поймали 48 пьяных водителей

11:51, 31 мая 2013
Разное
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Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали за сутки за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 48 водителей.

гаи / Фото : zr.ru

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ города Киева, всего было зарегистрировано 704 нарушения правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости – 250 отклонений от правил.

За прошлые сутки в столице зарегистрировано шесть ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

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