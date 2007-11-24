В Киеве горела многоэтажка: погибли два человека
11:37, 24 ноября 2007Разное
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Сегодня ночью в Оболонском районе Киева, в девятиэтажном жилом доме, в квартире на втором этаже возник пожар, вследствие которого погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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