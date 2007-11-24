В Киеве горела многоэтажка: погибли два человека

Сегодня ночью в Оболонском районе Киева, в девятиэтажном жилом доме, в квартире на втором этаже возник пожар, вследствие которого погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.