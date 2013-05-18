ГАИ поймала 40 нетрезвых мотоциклистов

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции, напомнив, что в городе с 6 по 20 мая продолжаются профилактические мероприятия под условным названием «Мотоциклист».

Как отметили в ГАИ, именно эта категория участников дорожного движения является наиболее уязвимой и, в случае возникновения ДТП, наименее защищенной. Чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств, столичная Госавтоинспекция сейчас проводит профилактические рейды.

Так, с 6 по 15 мая задокументировано 186 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Среди них 40 случаев управления в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Печерском районе инспекторами ГАИ выявлен и задержан мотоцикл с признаками незаконного завладения.

Всего, по данным ГАИ, за 4 месяца нынешнего года в столице произошло 35 дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесных транспортных средств, в том числе 13 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб и 15 человек получили травмы.