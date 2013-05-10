В ДТП в Крыму пострадали 6 человек

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в АР Крым, сегодня, 10 мая около часу ночи поступило сообщение, что на трассе Евпатория – Симферополь произошло столкновение автомобилей "ГАЗ-32213" и "Opel".

Согласно сообщению, вследствие ДТП пострадали пассажиры "Газели", жители с. Уютное: мужчина в возрасте 35 лет получил ушибы головы, носа, коленного сустава, женщина 48 лет - рваные и колотые раны голеней; мужчина 56 лет - закрытый перелом ребер, а также мальчик 8-ми лет получил сильный удар мягких тканей лица и девочка 13-ти лет - рваную рану в области левого глаза. Еще одна пассажирка данного авто, жительница г. Феодосия 46-ти лет, получила сотрясение головного мозга и рваную рану лобной области.

Все взрослые пострадавшие доставлены в приемное отделение Евпаторийской городской больницы, дети в приемное отделение Евпаторийской детской больницы.