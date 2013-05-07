Путин 3.0 и мир: итоги первого года

Свою годовщину третьего президентского срока Владимир Путин заканчивает с высоким процентом выполнения первых инаугурационных указов, хотя их общий результат не позволяет существенно усилить роль России в мировых процессах.

Возвращение Путина в Кремль в мае 2012 охарактеризовалось высокой активностью новоизбранного главы государства. С первых дней последовало принятие пакета инаугурационных указов относительно и внешней, и внутренней политики, основы которых Путин изложил в цикле своих предвыборных статей.

Российские эксперты отмечают, что ныне от общего числа поручений, надлежащих выполнить в течение первого президентского года Путина, исполнено лишь чуть более 60% и всего 40% от общего числа. При этом, указы о реализации внешнеполитического курса выполнены почти на 100%. Наиболее же проблемными вопросами путинской политики остаются пенсионная реформа, государственные гарантии несырьевому среднему бизнесу, улучшение жилищных условий многодетных семей, развитие строительного сектора экономики, а также транспортной инфраструктуры, особенно на Дальнем Востоке. На таком фоне министр экономического развития РФ Андрей Белоусов утверждает, что на данный момент отсутствуют признаки выздоровления российской экономики, которая может скатиться в минус уже осенью этого года. Экономисты же отмечают начало рецессии.

В связи с неполной реализацией политического курса Путина многие ожидают новых кадровых решений от президента, который может попытаться оптимизировать свою команду для ускорения воплощения в жизнь своей программы. В то же время, сам Путин не склонен к быстрым радикальным решениям, в том числе в кадровой сфере. Об этом, например, можно судить по высказываниям российского президента в его недавнем общении с народом. В частности, Путин отметил «о сознательном завышении планки, что сделало чрезвычайно сложным исполнение его инаугурационных указов».

Не смотря на формальное выполнение многих президентских указов на внешнеполитическом направлении, реальное политическое влияние России на международной арене не возрастает, а в некоторых вопросах даже ослабевает. По крайней мере, конструктивного развития отношений и высокой динамики партнерства Россия не демонстрирует ни с одним из ключевых глобальных игроков, а также на постсоветском пространстве, столь приоритетном для Москвы.

С Соединенными Штатами отношения за последнее время ухудшились, результатом чего стало принятие «списка Магнитского» и «закона Димы Яковлева». Кроме списков невъездных лиц не произошло сближение позиций ни по вопросу размещения ПРО США в Европе, ни по урегулированию сирийского кризиса. Отношения между Москвой и Вашингтоном настолько зашли в тупик, что даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вынужден был признать, что для России задачей №1 является решение проблем с США для разрядки существующего напряжения. И это уже после окончания президентских избирательных кампаний и Путина, и Обамы, что позволяет перейти от популистской к прагматической повестке дня.

В то же время, в ближайшей перспективе следует все же ожидать улучшения российско-американских отношений, поскольку слишком много международных вопросов требуют совместных действий обеих стран: проблема распространения ядерного оружия, возможность возобновления войны на Корейском полуострове, усиление позиций талибов в Афганистане, сохранение стабильности на энергетических рынках и другие.

Выразительный акцент Путина на расширение российского влияния в странах СНГ также был реализован весьма специфическим образом. За последний год Украина так и не присоединилась к российским интеграционным проектам, не смотря на всю аргументацию Москвы, а также возможные газовые преференции.

С другой стороны некоторые участники Таможенного союза и Единого экономического пространства начали переосмысливать свои перспективы в этих структурах. В первую очередь, следует упомянуть Казахстан. За последние полгода четко выраженное негативное отношение к интеграционным процессам с Россией высказала не только казахстанская оппозиция, требующая провести референдум по выходу из Таможенного союза и ЕЭП, но также и чиновники вместе с представителями бизнеса. Учитывая нежелание значительной части Казахстанской элиты ускорить процесс развития совместных с Россией (обострение противоречий в атомной сфере, вокруг использования космодрома «Байконур», в вопросах транзита нефти в Китай, импорта нефтепродуктов, в вопросах вытеснения российского языка с информационного пространства страны) экономических интеграционных проектов, сама перспектива Таможенного союза и ЕЭП все более туманна.

С Китаем у России наблюдается осторожное ситуативное партнерство основанное на общей конкуренции с США и временному сближению позиций по ключевым международным вопросам, как например, ситуация в Сирии или вокруг иранской ядерной программы. Показательно, что, не смотря на всю риторику обеих сторон о безальтернативности углубления российско-китайского партнерства, реальной системной работы на этом направлении не просматривается. Шанхайская организация сотрудничества остается больше пространством конкуренции, а не партнерства. Показателен вопрос и о возможной цене российского газа для Поднебесной, который и ныне не позволяет окончательно подписать соглашение о направлении значительных объемов экспорта российского газа в КНР. Прорыва в отношениях не произошло и после недавнего первого официального визита в Москву нового председателя Китая Си Цзиньпина.

Отношения России с ЕС также основательно пробуксовывыют. Визовый вопрос до сих пор не решен. Энергетическое сотрудничество развивается медленно – газовые позиции РФ на европейских рынках вытесняются. Преференции для «Газпрома» и российских проектов в рамках работы «Третьего энергопакета» Брюсселем не предоставлено. На этом фоне особое беспокойство Москвы вызывает хоть и неспешное, но продолжающееся сближение Украины с ЕС. Таким образом, построение Большой Европы от Лиссабона до Владивостока не происходит, а России все тяжелее найти общей язык с европейскими столицами. В таких условиях запуск «кипрского прецедента», который больнее всего ударил по российским капиталам, являет собой яркий пример отсутствия компромисса интересов РФ и ЕС.

На украинском направлении для России за последний год особенных прорывов также не наблюдалось. Все заверения об углублении сотрудничества оказались нереализуемы, а прогнозируемого компромисса в газовой сфере так и не случилось.

Таким образом, первый год третьего президентского срока Путина на международной арене завершается без особых достижений. Главными отличительными тенденциями этого периода остаются конфронтация с США, неопределенность с Европой, имитация партнерства с Китаем и низкая способность стать интеграционном ядром притяжения среди стран СНГ. При таких результатах Владимиру Путину следует серьезно задуматься не только о кадровых перестановках, но и об изменении стратегии российской внешней политики. В обратном случае Россия снова может оказаться одна против всего мира.

Роман Рукомеда, политический эксперт