О запрете секса, или Почему проиграли наши футболисты (женский взгляд)

Наблюдая игру во время футбольного матча между сборными Украины и Испании, зрители во всем мире, наверное, думали: и как эти ребята попали на Чемпионат мира?

Даже украинские комментаторы уже после третьего гола почесывали затылок, выжимая из себя: “Та-а-кой счет не типичен для Чемпионата....”

В этот момент в комнату забежал мой товарищ с радостным криком: “Я практически богач! Я поставил в тотализаторе на 3:0. Это была ставка чуть ли не самым высоким коэффициентом, потому что никто на такое не надеялся. Я должен выиграть кучу денег!”

“Не разгоняйся - еще полчаса, и ситуация может быть еще хуже, – предположил другой болельщик в нашей комнате. - Тогда ты не выигрываешь и не будешь так радоваться!” – добавил он уже с надеждой в голосе (потому что какая может быть радость, когда наши проигрывают). В результате наши не “подвели” и лишили радости моего товарища, пропустив еще один гол.

А я сидела и думала: почему этот твердолобый Блохин запретил ребятам заниматься сексом?! Помню публикацию в УНИАН о том, что тренер держал команду в жестких рукавицах, запретив контакты с женами и девушками еще задолго до начала матчей. Там же был комментарий сексолога, который четко дал понять: такой запрет может быть полезен только для физически неразвитых, слабых мужчин. А наши же все вроде бы нормальные, мускулистые и все такое. По свидетельству врача, секс мог стать для них дополнительной тренировкой, помочь справиться с той аритмией от жары, о которой твердил сам Блохин, оправдывая результаты матча.

Можно вообразить, что Блохин надеялся на сублимацию. А можно злорадно допустить, что он все примеряет на себя, потому что сам уже слишком стар для того, чтобы помнить, как вырастают крылья за спиной после встречи с любимым человеком.

А после этого я подумала, что Сашу Шовковского плохо тренирует его новая жена. Он, наверное, думал, что если поймал чайник, брошенный ею в рекламе порошка, то и мяч от испанцев поймает. Я хотела крикнуть: “Саша, ты красавчик, но шел бы ты сниматься себе в рекламе, а на поле пусть играет другой!”

А мой муж вечером так определил причины проигрыша: “Суркисы виноваты! Не вкладывают ничего в это дело, только бабло на этом хотят зарабатывать! Вон загребли бешеные деньги за переход Шевченко из “Милана” в “Челси” и хотят, чтобы он им еще на поле бегал. А может, он не хочет уже бегать?..”

Алиса, Киев