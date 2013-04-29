УДАР предлагает удвоить штрафы водителям маршруток за разговоры за рулем

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в статью 1212 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности водителей при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, за пользование средствами связи” зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом от «УДАРа» Александром Мочковым, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В частности, предусматривается установление штрафа от пятидесяти до семидесяти пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1275 грн) для водителей маршруток и автобусов, осуществляющих междугородные или международные перевозки. Если же у водителя будет повторное нарушение на протяжении года, то его будет ожидать лишение права управлять транспортными средствами на срок от одного до трех лет.

Как отметил А.Мочков, использование водителями во время движения транспорта средств связи, не оборудованных техническими устройствами, позволяющие вести разговоры без помощи рук, является одной из причин создания опасных ситуаций на дороге. «Особенно это опасно, когда во время движения средствами связи пользуются водители транспорта, работающие в режиме маршрутных такси, а также водители транспортных средств, осуществляющие междугородные или международные перевозки пассажиров», - сказал он.

В то же время, отметил А.Мочков, действующие штрафы за это нарушение, установленные в размере от двадцати пяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 510 грн), не отвечают уровню угрозы жизни пассажиров.