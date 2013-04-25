О подпольной сети моторного масла узнала прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, в ходе проверки прокуратурой Надвирнянского района была получена оперативная информация о расхищении горюче-смазочных материалов служебными лицами одного из государственных предприятий области.

Злоумышленники действовали на территории Надвирнянского, Богородчанского и Верховинского районов. Злоумышленники изготовляли фальсификат, а затем сбывали его в точках продажи по всей области.

Так, житель с. Пнив Надвирнянского района фасовал похищенное моторное масло в тару под видом продукции известных украинских и российских производителей в подсобных помещениях у себя во дворе. Впоследствии продавал фальсификат в собственном магазине.

Такой же подпольный цех обнаружен в с. Старуня Богородчанского района. Там местный житель также производил и сбывал оптом фальсифицированное моторное масло и тосол.

Кроме того, установлен ряд предпринимателей, которые реализовывали в магазинах эти фальсифицированные горюче-смазочные материалы без соответствующих документов.

В целом, в ходе проведенных обысков выявлено и изъято фальсифицированного моторного масла на сумму около 69 тыс. грн, тосола - на 65,8 тыс. грн.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).