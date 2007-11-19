Как стать другом Путина – духовного лидера российской нации

Мнение

То, что Владимир Владимирович просто так не уйдет из власти, понятно давно. И то, что не удовольствуется почетным званиям руководителя правящей партии “Единая Россия”, – тоже. Не про него это. Путину бы – монарший трон!

И вот, словно в подтверждение этого, появляется “народная инициатива”, причем появляется довольно своевременно, когда еще остается достаточно времени до президентских выборов.

Путина решили канонизировать. Нет, не сделать святым, как это делают христиане. Но сделать из него культового духовного лидера, как это делают во многих мусульманских странах.

С таким предложением выступил – совсем не случайный выбор – депутат Абдул-Хаким Султигов. В публикации его авторства практически речь идет о возможности (необходимости?) сделать из Путина такого себе Раша-баши. Он пишет о том, что президенту всея Руси нет необходимости нарушать Конституцию, баллотируясь на третий срок. А можно просто собрать Общественое собрание российской нации, которая может признать гражданина и патриота Путина политическим и духовным лидером нации, который будет руководить всеми ветвями власти...

И не нужно никаких референдумов наподобие белорусского (помните анекдот о том, что на белорусском референдуме в поддержку Лукашенко в бюллетне под вопросом “не против ли вы пожизненного президентства Алясандра Риговавича?” стояли два ответа: «да, не против» и «нет, не против»?). Ведь тут понаедут всякие иностранные наблюдатели, будут говорить о недемократичности проведения референдума...

Собственно, альтернативный референдум россияне уже проводят. На сайте www.zaputina.ru (“Акция в поддержку президента России”) проводится Интернет-голосование “Скажи: я за Путина!”

На фоне национального флага и патетически патриотического фона стоит надпись: “Нас уже...”

Количество голосов быстро растет – за два часа наблюдения было собрано около двух тысяч. А общее число достигло почти 52 тысяч. Интересно, что в списке городов, которые голосовали за российского президента, есть Харьков (на момент пересмотра – 134 голоса), Севастополь (113), Днепропетровск (97) и Киев (316).

А еще здесь можно стать другом Путина. Нужно лишь закачать на сайт свое фото. И также взглянуть на российских “любих друзів” – почитать “верноподданические” выступления известных россиян. А также поиграть в путинские шахматы (“Путин-чесс”). Несколько специфические, скажу, и шахматы, и путинские правила.

Понятно, что президент России всегда играл по своим правилам и на своей доске. Только вот, если в “Путин чесс” рядовой россиянин может одержать победу, то за пределами Интернета правила Путина вряд ли дадут такую возможность. Кому бы то ни было.

Наталия Лущенко, Киев