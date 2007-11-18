Председатель Верховного суда: инспектор ГАИ должен штрафовать на месте

Верховный суд Украины настаивает на возвращении инспекторам Госавтоинспеции права штрафовать нарушителей правил дорожного движения на месте происшествия.

Об этом газете «Зеркало недели» заявил председатель Верховного суда Василий ОНОПЕНКО, подчеркнув, что «государство создало систему, поставившую безнаказанность на поток».

«И дело не в том, что суды действительно загружены. И что из семи миллионов дел, рассмотренных в 2006 году украинскими судами, более четырех миллионов имеют отношение к ДТП», - сказал В.ОНОПЕНКО, отметив при этом, что только у председателя Верховного суда находится сотня административных дел об уплате штрафа в несколько гривен.

«Дело в том, что государство создало абсурдную систему, в которой нет места ключевому принципу - неотвратимости наказания за содеянное. Оформленные работниками ГАИ нарушители просто не приходят в суд и не платят штрафы», - подчеркнул он. Кроме того, сами судьи часто предпочитают не задействовать механизм исполнения решений, который не окупается суммой штрафа, отметил В.ОНОПЕНКО.

Он напомнил, что был разработан законопроект, который предусматривал возвращение ГАИ прав взыскивать штраф на месте, однако осенью прошлого года этот законопроект в парламенте не прошел.

«Но мы не собираемся останавливаться», - заверил В.ОНОПЕНКО, отметив, что на позицию Верховного суда в этом вопросе опирается и Президент Виктор ЮЩЕНКО. «Сегодня мы по-прежнему настаиваем на принятии этого законопроекта», - подчеркнул председатель ВСУ.