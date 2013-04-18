Иван Ургант принес извинения в эфире Первого канала

"Во-первых, я хочу извиниться, попросить прощения у всех жителей Украины и у всех, кого задело мое высказывание неосторожное в телевизионной передаче "Смак".

Поверьте, я действительно никого не хотел этим обидеть, я просто сказал глупость, не подумав. И даже не мог предположить, что в юмористической программе, программе, в которой я вообще никогда ни о чем не говорю всерьез, сказанная мною неудачная шутка может вызвать такую острую реакцию в Украине, в стране, которую я очень люблю", - сказал он в эфире программы "Вечерний Ургант" (видео).

"Поверьте, я совсем не вкладывал в эту глупую фразу тот чудовищный и шовинистический смысл, который увидели некоторые. Да уж тем более не мог представить, что эта ситуация способна спровоцировать международный скандал" - добавил он.

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В своем микроблоге в Twitter Ургант ранее уже извинился перед всеми украинцами и назвал свой комментарий в передаче "неуместным", однако представитель МИД Украины заявил, что эту запись "тяжело назвать извинениями".