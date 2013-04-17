Украина ожидает от российского ТВ оценки «шутки» Урганта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Мы приняли во внимание якобы извинение, которое он опубликовал в социальной сети. Мы призываем “Первый канал” дать надлежащую оценку этому инциденту”, - сказал Е.Перебыйнис.

Он также сообщил, что этот призыв МИД к “Первому каналу” был доведен Посольством Украины в России до руководства этого канала.

“Пока я не видел, чтобы руководство канала на официальном уровне прокомментировало этот инцидент и дало ему надлежащую оценку”, - сказал Е.Перебыйнис.

Как сообщали СМИ, И.Ургант в эфире кулинарной телепрограммы «Смак» во время приготовления блюда сказал: "Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинского села". Кинодраматург и актер Александр Адабашьян, который также принимал участие в съемках передачи, подыграл И.Урганту, сказав, что "отряхивает останки жителей с ножа".

Впоследствии И.Ургант извинился за свою неудачную шутку.

"Я прошу прощения у всех жителей Украины, которых затронул мой неуместный комментарий в последнем выпуске программы «Смак", - написал И.Ургант в своем Twitter.

Кроме того, он пошутил, что в качестве самонаказания обязался готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. "А всех родившихся у меня с этого момента детей, независимо от пола, называть Богдан», - сказал он.