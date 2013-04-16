Круглый стол «Сможет ли Украина стать энергетически независимым государством?»
18 апреля (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СТАТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1.Трехсторонний консорциум Украина-РФ-ЕС по управлению украинской ГТС: миф или реальность? Кто в итоге будет владеть украинской ГТС?
2.Сколько будет стоить российский газ для Украины в среднесрочной перспективе?
3.Правда и мифы о «Южном потоке». Сможет ли РФ обойтись без украинской ГТС?
4.Когда в Украине будет добыт первый кубометр сланцевого газа?
5.Поможет ли Украине опыт Польши в «сланцевом вопросе»?
Участники круглого стола:
1.АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО – вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам
2.ВЛАДИМИР ОМЕЛЬЧЕНКО – директор энергетических программ Центра Разумкова
3.ВАЛЕРИЙ БОРОВИК – глава правления альянса «Новая Энергия Украины»
4.ДМИТРИЙ МАРУНИЧ – сопредседатель Фонда энергетических стратегий
5.ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК – член наблюдательного совета Института энергетических стратегий
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)