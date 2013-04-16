18 апреля (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА СТАТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1.Трехсторонний консорциум Украина-РФ-ЕС по управлению украинской ГТС: миф или реальность? Кто в итоге будет владеть украинской ГТС?

2.Сколько будет стоить российский газ для Украины в среднесрочной перспективе?

3.Правда и мифы о «Южном потоке». Сможет ли РФ обойтись без украинской ГТС?

4.Когда в Украине будет добыт первый кубометр сланцевого газа?

5.Поможет ли Украине опыт Польши в «сланцевом вопросе»?

Участники круглого стола:

1.АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО – вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам

2.ВЛАДИМИР ОМЕЛЬЧЕНКО – директор энергетических программ Центра Разумкова

3.ВАЛЕРИЙ БОРОВИК – глава правления альянса «Новая Энергия Украины»

4.ДМИТРИЙ МАРУНИЧ – сопредседатель Фонда энергетических стратегий

5.ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК – член наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)