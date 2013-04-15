В Украине с сегодняшнего дня действуют новые правила дорожного движения

Как сообщает Правительственный портал, эти изменения предусматривают ряд нововведений. Так, для уменьшения риска возникновения ДТП на загородных дорогах Правила дорожного движения дополнены новым требованием - в период с 1 октября по 1 мая транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Изменения также касаются применения технических средств регулирования дорожного движения, введения европейских образцов дорожных знаков и дорожной разметки. Так, введено более 20 дорожных знаков. Разметка же будет пяти цветов: белая, желтая, синяя, оранжевая и бело-красная.

Кроме того, вводятся новые термины: «газон», «островок безопасности», «дневные ходовые огни», «маневрирование», «регулировщик», «усовершенствованное покрытие».

Согласно новым правилам, дорожные знаки имеют преимущество перед разметкой и не должны быть закрыты от обзора какими-либо препятствиями даже частично. Кроме того, дорожные знаки должны быть размещены не выше 6 м над уровнем дороги и должны быть видны за 100 м. Если знак установлен на обочине дороги шире одной полосы, он дублируется на разделительной полосе.

По новым правилам темным временем суток является "часть суток от заката до восхода солнца". Ранее было предусмотрено, что это период от конца сумерек (30 минут после заката солнца) до начала утренних сумерек (30 минут до восхода).

Из правил также исключен пункт, который указывает на то, что обгон возможен только слева по ходу движения.

Кроме того, предусмотрено усиление требований к проезду мимо ТС с опознавательным знаком «Дети». Водители, двигающиеся по соседней полосе, обязательно должны снизить скорость, а в случае необходимости – остановиться для предотвращения наезда на детей, которые выходят из автобуса.