Освобожденный Луценко: козырь власти или «последний гвоздь» в систему?

Эффектно пощадить своих врагов во все времена считалось проявлением силы со стороны правителей и вызывало восхищение «добрым царем» среди простого люда. К примеру, в XIX веке при вступлении на престол российского императора Александра II были амнистированы «декабристы» и представителей других революционных организацией, выступающие за смену власти. Ирония же заключается в том, что, зачастую, под амнистию подпадают те политические деятели, в которых уже не видят реальную угрозу. Или – коих намерены использовать в своих целях. Поэтому нынешняя ситуация с амнистией Юрия Луценко вызывает много вопросов и предположений.

Несомненно, амнистией Луценко, да еще во время великого религиозного праздника Благовещенье, значимого для украинцев, власть решает для себя несколько ключевых задач.

Во-первых, отчитаться перед Западом о прогрессе в решении проблемы избирательного правосудия относительно лидеров оппозиции. Власть уложилась даже раньше отведенного Европейским Союзом ультиматума – мая месяца. При этом была разыграна достаточно любопытная схема. Именно помилование – после прохождения уголовных дел против Луценко всех стадий рассмотрения в судах, включая кассацию.

Тем самым, Киев получил «железный» аргумент против Запада относительно давления по «вопросу Тимошенко». Мы, дескать, и рады бы ее освободить, но сначала должны закончиться все уголовные дела против нее, потом – апелляция и кассация, а уж потом – президент может применить помилование. Процесс может растянуться на годы. По крайней мере, до выборов 2015-го точно.

Во-вторых, освобождение Луценко частично нивелирует обвинение в нарастающей диктатуре власти. После переноса киевских выборов и проведения «выездного» заседания Рады, в стране и на Западе начало возникать много вопросов к законности действий власти. Освобождение Луценко – прекрасный повод, чтобы сбить эту негативную информационную волну. В частности – тема Луценко станет более значимый, чем, скажем, митинг оппозиции в Киеве 7 апреля.

В-третьих, помилование Луценко лишает его возможности официально баллотироваться в депутаты и в президенты. Дьявол, как говорится, скрывается в мелочах. Луценко может вернуться в большую политику, но вряд ли стоит ожидать, что украинские суды снимут с него обвинения. Если он уже проиграл кассации. Остается надежда на Европейский суд по правам человека, но процесс затянется на длительный срок. Поэтому максимум, чем Луценко угрожает власти – быть оппозиционером на «общественных началах».

Впрочем, более интересный расклад с выходом Луценко намечается собственно в рядах оппозиции. Думается, именно Юрий Витальевич может спутать карты многим оппозиционным «вождям». Поскольку Яценюк, конечно, может публично называть Луценко «своим братом», но, как говорится, во рту от этого слаще не становится.

Стоит обратить внимание на ряд мессиджей, которые озвучивает Луценко в последних интервью и публичных выступлениях на суде.

Первый – критикует акцию «Вставай, Украина!» за неправильную организацию и нежелание лидеров оппозиции искать реальных «полевых командиров» среди народа.

Второй – критикует оппозицию за постоянное блокирование парламента, которое выгодно Банковой.

Третий – оппозиция «старается говорить людям половинчатую правду и не выходить к людям».

Четвертый – оппозиция должна уже определиться с единым кандидатом на президентских выборах 2015 года и будущим Кабмином.

Пятый – необходимо создать Гражданский комитет, который будет контролировать оппозиционных лидеров, устраняя «гетманские» амбиции и проявление лояльности к власти.

Шестой – необходимо подготовить план радикальных реформ по переустройству государства. И Луценко знает, каких именно.

Резюмируя, можно говорить о том, что практически все идеи и призывы Луценко –это полная противоположность нынешним действиям «салонной» оппозиции. И в первую очередь – претендующих на лидерство Арсения Яценюка и Виталия Кличко.

Луценко по своему психотипу во многом похож на Юлию Тимошенко. Только с присущими для мужчин отличиями – большей резкостью и конфликтностью из-за откровенности.

Луценко – это человек действия, а не рассуждений. Он никогда не колебался, начиная с акций протеста против Кучмы, затем – на Майдане или создавая Народную самооборону в 2007 году.

Луценко – прекрасный оратор, коих давно не хватает в оппозиционной среде. Он похож на «своего парня» из народа, а не производит вид заумного «очкарика» или «косноязычного» боксера. Дополнительной популярности образу Луценко придает статус «гонимого». Ведь украинцы знают два правила в нашей стране: от тюрьмы и сумы – не зарекайся.

Естественно, не потребуется много времени, чтобы начали возникать конфликты между Луценко и лидерами оппозиции. На личностной почве. Яценюк – цены и мудрости себе любимому сложить не может, Кличко – похоже, уже спит и видит себя в президентском кресле... Как вписывается Луценко в эту команду? Не забываем о зависти наших политиков к талантливым ораторам и генераторам идей. Конечно, на первых порах все конфликты будут скрытыми.

Несомненно, начнут возникать разлады и на почве плана дальнейших действий. Луценко начнет давить на оппозицию с целью определиться как с кандидатом в мэры Киева, так и в президенты. Ведь экс-министр помнит сработавшую схему 2004 года, когда заранее было определено – кто президент, кто премьер. И также помнит выборы 1999 года и 2009 года. А вот готовы ли Яценюк и Кличко решить, у кого из них длиннее «оппозиционность» – большой вопрос.

Возможно также, что Юрий Витальевич «полевую» работу по стране. Будет встречаться с людьми по регионам, призывать поддержать оппозицию. Создаст какой-то гражданский комитет из бывших «полевых командиров» Майдана. Однако этот проект с его рейтингом, в итоге, будет ложиться в его личную «копилку», а не Яценюка или Кличко. Не исключено, к 2015 году может сложиться ситуация: оппозиционные лидеры, желая выиграть, будут вынуждены заручиться именно его поддержкой.

По большому счету, власть рассчитывает, что Луценко своими системными действиями и критикой, от которой не сможет удержаться, будет работать на раскол оппозиции. Капля за каплей бить по рейтингу Яценюка, частично – по Кличко. Даже больше. Луценко – это тест-драйв возможного освобождения Тимошенко. Чтобы понять: перегрызутся оппозиционеры или нет.

На самом же деле, действия Луценко зависят от двух ключевых факторов. Во-первых, готовы ли будут Яценюк и Кличко реально стать оппозиционерами и ввести Луценко в командную игру, выделив ему официальную нишу главного «полевого командира». Во-вторых, какие советы даст Луценко Тимошенко. Не секрет, что они сблизились в последнее время – и Юрий Витальевич начал прислушиваться к ее мнению. А позиция Тимошенко – пока не усугублять раскол «Батькивщины» изнутри, дав Яценюку собственными руками дискредитировать себя как лидера оппозиции. Действия Турчинова – тому яркое подтверждение.

В любом случае, необходимо по-человечески порадоваться за Юрия Луценко, который вышел на свободу. И в одном из последних интервью сказал: «Ключевой вопрос каждого политического заключенного – не за что, а для чего я сижу в тюрьме».

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»