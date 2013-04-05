Таможенники нашли в "зеленом коридоре" тонну шурупов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Львовской области, гражданин Украины, следуя автомобилем Land Rover Range Rover из Польши через таможенный пост «Рава-Русская» (Львовская область), избрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор».

Таким образом, гражданин заявил об отсутствии каких-либо товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению. Однако во время таможенного контроля транспортного средства у специалистов возникло подозрение относительно правильности его действий.

“Автомобиль был переведен из полосы упрощенного таможенного контроля в место углубленного досмотра транспортных средств и товаров. В багажном отделении и салоне автомобиля был обнаружен товар, который нарушает установленные нормы ввоза гражданами товаров на территорию Украины, а именно - 666 пачек шурупов по металлу общим весом 999 кг и 2 рулона протекционной пленки по 45 кг каждый”, - отмечается в сообщении.

По этому факту по статье 471 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят.