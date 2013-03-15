СМИ: Киевлянка, которая погибла в ДТП с женой Реброва, была беременна
12:32, 15 марта 2013Разное
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Погибшая во вчерашнем ДТП с участием жены тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва женщина была на пятом месяце беременности.
Фото: Автополигон.инфо
Об этом сообщает ТСН. Муж погибшей находится в сознании. Его состояние оценивают как стабильное. Также известно, что 20-летние киевляне поженились только месяц назад.
Как известно, за рулем внедорожника Range Rover, который накануне стал участником ДТП со смертельным исходом на трассе неподалеку базы футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Конча-Заспе, была жена бывшего футболиста Сергея Реброва.
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