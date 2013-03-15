Ребров подтвердил, что за рулем Range Rover со смертельного ДТП была его жена

Это ТСН подтвердил в телефонном разговоре сам футболист.

Напомним, ДТП произошло на Столичном шоссе, менее чем в километре от базы ФК «Динамо». В аварии погибла пассажирка "Жигулей" - жена водителя. Сам он в тяжелом состоянии находится в больнице.

ГАИ пока не дает никакой информации об обстоятельствах аварии и не делает предположений относительно ее виновников.