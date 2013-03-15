Ребров подтвердил, что за рулем Range Rover со смертельного ДТП была его жена
10:08, 15 марта 2013Разное
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За рулем внедорожника Range Rover, который накануне стал участником ДТП со смертельным исходом, была жена тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва.
В ДТП погибла женщина
Это ТСН подтвердил в телефонном разговоре сам футболист.
Напомним, ДТП произошло на Столичном шоссе, менее чем в километре от базы ФК «Динамо». В аварии погибла пассажирка "Жигулей" - жена водителя. Сам он в тяжелом состоянии находится в больнице.
ГАИ пока не дает никакой информации об обстоятельствах аварии и не делает предположений относительно ее виновников.
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