ДТП возле базы «Динамо»: за рулем могла быть жена известного футболиста

Как сообщает Автополигон.инфо, ДТП произошло на Столичном шоссе, менее чем в километре от базы ФК «Динамо». Предварительно установлено, что автомобиль Range Rover двигался по Столичному шоссе от поселка Конча-Заспа в направлении Киева.

По предварительным данным, женщина за рулем Range Rover не справилась с управлением своего люксового внедорожника и выехала на полосу встречного движения (удар Рейндж Роверу пришелся в передний правый угол), где протаранила ВАЗ-2104, который от удара перевернулся.

В результате ДТП молодая женщина-пассажир ВАЗ-2104, которая находилась на переднем сидении, получила смертельные травмы. Когда ее извлекли из автомобиля и передали медикам она еще дышала, но через считанные минуты скончалась.

Врачи "скорой" госпитализировали с серьезными травмами водителя ВАЗа. Женщина-водитель Range Rover по предварительным данным не пострадала.

На месте ДТП журналисты заметили известного футболиста Сергея Реброва, который приехал на спорткаре Aston Martin. Из собственных источников изданию удалось узнать, что за рулем Range Rover якобы находилась супруга Сергея Реброва.