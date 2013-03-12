В Харькове столкнулись четыре автомобиля: пять человек травмированы

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла в Киевском районе города.

22-летний водитель автомобиля Daewoo-lanos, двигаясь по спуску Веснина со стороны улицы Пушкинской, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем МАЗ под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После этого Daewoo еще столкнулось с автомобилями ВАЗ-21102 под управлением 24-летнего водителя и ВАЗ-2107 под управлением 59-летнего водителя, которые двигались сзади грузовика в попутном направлении.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21102 и двое пассажиров Daewoo с телесными повреждениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Позже поступило сообщение о самообращении за медицинской помощью водителя автомобиля Daewoo. По факту ДТП проводится расследование.