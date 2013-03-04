В ДТП на Харьковщине пострадали шесть человек
10:21, 04 марта 2013Разное
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В Харьковской области в ДТП травмированы шесть человек.
В ДТП на Харьковщине пострадали шесть человек / Фото: ГАИ
3 марта в Харьковской области на 1 км автодороги Печенеги-Мартовое-Борщевая произошла дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировано шестеро людей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21140» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Daewoo lanos».
В результате ДТП оба водителя и четверо пассажиров (по два из каждого автомобиля) получили телесные повреждения. Продолжается следствие.
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