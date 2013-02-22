На Киевщине грузовик врезался в маршрутку: 6 пострадавших
11:59, 22 февраля 2013Разное
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В Киевской области пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса, в который врезался грузовик.
ДТП в Киевской области
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 февраля, в г. Белая Церковь.
По предварительным данным, водитель грузовика «DAF» в условиях гололедицы и снежного наката при объезде внедорожника, который остановился впереди, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz 308D».
Водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в результате ДТП получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Продолжается расследование.
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