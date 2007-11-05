Во Львове открылась выставка ”Лабиринты сознания”

Во Львове, в галерее художественного объединения «Дзига», открылась художественная выставка работ людей, больных шизофренией.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам координатора проекта «Лабиринты сознания» Владимира КАУФМАНА, в рамках которого проходит выставка, «некоторые из произведений живописи действительно составляют художественную ценность».

В.КАУФМАН сообщил, что на рассмотрение организаторов выставки было подано около 400 работ, из которых для экспозиции были отобраны 30 картин.

«Этой акцией мы хотим, в первую очередь, найти двери к миру этих людей», - отметил координатор проекта.