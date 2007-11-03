Под Луцком автомобиль с пятью пассажирами упал в искусственный водоем

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло под Луцком, погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Волынской области, сегодня ночью около четырех часов в селе Лище Луцкого района водитель автомобиля "Мерседес-Бенц 123", двигаясь недалеко от дамбы искусственного водоема, не учел условий дорожного движения, не справился с управлением в перевернулся в водоем.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Луцкого района и УМВД в полном составе и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Во время проведения осмотра места происшествия было установлено, что четверо пассажиров автомобиля погибли на месте: три женщины и один мужчина. В то же время, водитель автомобиля и один из пассажиров (всего в автомобиле было шесть человек) остались живы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.