Пожар в колледже национального университета им. Ю.Федьковича

Сегодня утром в 6 часов 30 минут загорелся один из корпусов педагогического колледжа Черновицкого национального университета им. Ю.Федьковича, который расположен на улице Горького.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Черновицкой области, огонь заметила вахтер, которая позвонила в пожарно-спасательную службу. Возгорание возникло в помещении лаборатории на первом этаже, огонь распространился по деревянной конструкции и вентиляционной шахте здания на второй этаж. Огонь уничтожил окна, двери, мебель и инвентарь, обеспечивавший учебный процесс, и повредил помещения лаборантской, медработника и одной аудитории.

Поскольку возгорание возникло во внеурочное время, учеников и преподавателей в колледже и на территории учебного заведения не было.

На место происшествия были срочно направлены два отделения самостоятельной государственной пожарной части по охране Шевченковского района, два отделения профессиональной государственной пожарной части Черновцов и автомобиль газодымозащитной службы.

Почти час спасатели локализовали пожар, а чтобы не допустить тления и вероятного возникновения нового возгорания, начали разбирать деревянные конструкции колледжа. Спасателям удалось перекрыть путь распространения огня к другим корпусам и жилым домам, находящимся рядом, и ликвидировать пожар.

Теперь причину и ущерб, нанесенный огнем, устанавливают специалисты.