Изъятый у турка самовар передадут в музей (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской таможни.

В отношении гражданина Турции, который летел рейсом Днепропетровск-Стамбул, был составлен протокол о нарушении таможенных правил. На крышке изъятого самовара было выбито клеймо “Тула 1949”.

По запросу днепропетровских таможенников искусствоведы Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого провели экспертизу самовара. Согласно заключению, самовар имеет историко-культурное и музейное значение, является образцом продукции советских времен и характерным предметом быта населения ХІХ — первой половины ХХ века.

По решению суда предмет контрабанды у гражданина Турции конфискован в интересах Украины.

“Вскоре редкий тульский самовар пополнит коллекцию одного из музеев Днепропетровской области”, - говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской таможни.