Союз защиты пешеходов призывает изменить ситуацию

Как сообщил УНИАН председатель Общественного союза защиты пешеходов Виктор Козориз, это первая в Украине такого рода организация, и к такому решению общественных активистов побудила статистика с гибелью и травмированием пешеходов на украинских дорогах, которая является достаточно трагической.

Учредительное собрание организации состоялось 15 января. Основателями союза выступили три общественных организации: Всеукраинский комитет транспортной безопасности, Общество участников движения и общественное объединение по развитию гражданского общества «Поступ».

По данным Государственной службы статистики, отметил В.Козориз, лишь на протяжении 2007-2011 годов в Украине под колесами автомобилей погибли более 12 тысяч пешеходов (в т.ч. 1234 ребенка), травмированы – более 68 тысяч.

«Но в данном случае важна не только статистика, но и то, как власть на разных уровнях относится к пешеходам. Создается впечатление, что из салонов своих роскошных авто она их просто не замечает, чиновники не ходят по тротуарам и загазованным улицам», - сказал В.Козориз.

Он отметил, что Общественный союз защиты пешеходов призван изменить эту ситуацию, и для начала разработал Программную декларацию.

«Мы считаем, что чем больше общественных организаций и авторитетных людей поддержат эту декларацию и присоединятся к Общественному союзу «За безопасность пешеходов!», тем лучше. Тем быстрее мы заставим власть уважать права пешеходов и создавать для них безопасные и комфортные условия движения. С этой целью в каждой области мы выбрали по 10 самых авторитетных общественных организаций, которым предлагаем стать нашими партнерами», - сказал В.Козориз.

По его словам, «все желающие могут просто присоединиться к декларации, поставив под ней свою подпись», стать индивидуальным или коллективным членом ОС «За безопасность пешеходов!», принимать участие в публичных мероприятиях, которые будет проводить ОС «За безопасность пешеходов!», принять участие в разработке Программы защиты пешеходов, поддержать финансово или материально деятельность ОС, сообщить о существовании Союза на своих информационных ресурсах.