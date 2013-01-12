Украинская марка признана одной из лучших в Китае (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта»

Конкурс проводится в Китае ежегодно и очень популярен в мировых филателистических кругах, отмечается в сообщении. В этом году в нем приняли участие ряд почтовых администраций Европы и мира: Австрии, Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Кипра, Кубы, Египта, Германии, Лихтенштейна, Мальты, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, Словакии, Словении, Швейцарии, Турции, России.

Среди организаторов и спонсоров конкурса – Китайская народная ассоциация дружбы с заграничными странами, ведущие филателистические организации и издатели известных филателистических каталогов.

«Украинская почтовая марка уже несколько лет подряд успешно заявляет о себе в этом конкурсе, который свидетельствует о стойком интересе к украинской филателистической продукции на международной арене, - отметила генеральный директор «Укрпочты» Оксана Плотникова. - Мы в свою очередь поздравляем автора почтового блока «Українське подвір’я» художника Костя Лавро, который много лет сотрудничает с «Укрпочтой» и создает прекрасные миниатюры, которые неоднократно завоевывали престижные украинские и международные награды».