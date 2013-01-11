ГАИ предупреждает водителей, что выходные будут «веселые»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, завтра в южной и восточной части страны местами сильные осадки, налипание мокрого снега, на остальной территории - небольшой снег.

13 января снег и мокрый снег пройдет на Левобережье (в восточных областях, Крыму и Приазовье снег с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед), 14 января ночью в восточной части, днем в Карпатах снег, мокрый снег (на Закарпатье - с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед).

Госавтоинспекция Украины обращает внимание водителей на сложные погодные условия и призывает водителей неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, во время движения быть максимально внимательными и осторожными. Во время сильных осадков необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадах, отказаться от рискованного маневрирования, что при неблагоприятных погодных условиях может привести к созданию аварийных ситуаций.