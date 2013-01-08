В Киеве на ночь будут перекрывать Набережное шоссе
18:47, 08 января 2013Разное
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В Киеве с 8 января до 12 января ночью будет перекрыто движение транспорта по Набережному шоссе в обеих направлениях.
Будущая Почтовая площадь (проект)
В Киеве в связи с реконструкцией Почтовой площади с 8 января до 12 января в ночное время будет перекрыто движение транспорта по Набережному шоссе в обеих направлениях.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в городе Киеве, движение будет перекрываться с 23.00 до 06.00 от моста «Метро» до Почтовой площади.
Ограничения в движении связаны с проведением монтажа балок через Набережное шоссе в районе Почтовой площади.
В связи с этим столичная Госавтоинспекция советует водителям выбирать другие пути движения, минуя закрытый участок дороги.
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