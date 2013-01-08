В Киеве на ночь будут перекрывать Набережное шоссе

В Киеве в связи с реконструкцией Почтовой площади с 8 января до 12 января в ночное время будет перекрыто движение транспорта по Набережному шоссе в обеих направлениях.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в городе Киеве, движение будет перекрываться с 23.00 до 06.00 от моста «Метро» до Почтовой площади.

Ограничения в движении связаны с проведением монтажа балок через Набережное шоссе в районе Почтовой площади.

В связи с этим столичная Госавтоинспекция советует водителям выбирать другие пути движения, минуя закрытый участок дороги.