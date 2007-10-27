Адвокаты и детективы, медики и парикмахеры помогут расторгнуть брак

При огромном стечении журналистов и при небольшом количестве любопытствующих в венском фешенебельном отеле "Марриотт" в субботу открылась первая в мире международная "ярмарка разводов", которая будет проходить в течение двух дней под девизом "Начни свою жизнь с начала".

Организатор этой необычной выставки Антон Барц, раньше специализировавшийся на проведении "свадебных ярмарок", отнюдь не смущен малым числом посетителей.

"Лиха беда начало, - сказал он РИА Новости. - На сегодняшний момент мы насчитали 180 человек. Многие из них пришли действительно "по делу", то есть получить консультацию, как совершить этот самый ответственный после бракосочетания шаг в жизни. Мне, например, попались две женщины - одна лет 18-20, другая лет 80, которые пришли посоветоваться, как им начать новую жизнь без мужей".

Австрия для проведения первой подобной международной ярмарки, по словам Барца, выбрана не случайно. "За то, что такое мероприятие для Альпийской республики будет полезным, говорят цифры статистики: каждый второй брак в стране распадается", - отметил он.

Среди 20 участников этой необычной выставки - адвокатские конторы, специализирующиеся по бракоразводным делам, организации помощи женщинам и детям, детективные агентства, туроператоры, предлагающие организацию праздников по случаю развода и увлекательные поездки для "свежеразведенных", медицинские учреждения по установлению отцовства, маклеры по жилищным вопросам.

Есть даже стенд, на котором представляет свое искусство парикмахерский салон. "Наше присутствие на выставке вполне объяснимо: ведь человек начинает новую жизнь, а это значит, что он постарается делать все по-новому, в том числе и прическу", - говорит представитель салона.

Основная задача выставки - помочь людям решить все проблемы, связанные с разводом. На любых стендах информация предоставляется на разных языках, в частности, немецком, английском, французском, турецком, сербском и хорватском.

Антон Барц ужу получил заявки на проведение "ярмарок разводов" в Германии, Италии, Франции. "Но это - дело будущего, - указал он. - Через две недели мы планируем такую же акцию в австрийском Линце, а в будущем году постараемся выйти на иностранный рынок".