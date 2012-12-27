Власовское движение — последняя попытка вырваться из-под власти большевиков...

27 декабря 1942 года появилось Смоленское воззвание. Документ, которым генерал Власов призвал братьев и сестер воевать против сталинизма и дал старт Власовскому движению, рождению Российской Освободительной армии, воевавшей на стороне немцев против большевиков. Этой годовщине посвящены нижеследующие размышления.

За первые 20 лет своей власти большевики истребили в России дворянство, офицерство, духовенство, купечество, казачество, интеллигенцию. Самых трудолюбивых крестьян, кормивших страну, они объявили кулачеством и истребили как класс. После того Россия, вот уже 80 лет, не способна себя кормить.

Добрались и до крестьянства в целом, террором и голодом загнав в колхозы. То же самое творилось и в Украине, в Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Литве, Латвии. После всех этих великих побед над собственной страной грош цена была бы русскому народу, если бы он однажды не припомнил большевикам их злодеяний.

Вторая мировая война на территории Советского Союза была, кроме всего прочего, еще и продолжением Гражданской войны. Солдаты и офицеры Красной Армии сдавались массами, не желая воевать за эту власть. В настоящий момент в Сети можно найти много снимков, которые свидетельствуют о том, что в 1941 году немцев встречали как освободителей и в Украине, и в Молдавии, в Литве, Латвии, Эстонии.

Но они не были освободителями. Всех нас они считали низшей расой. Они творили чудовищные злодеяния против наших народов. Именно поэтому они дошли только до Смоленской, Брянской, Курской, Орловской областей. То есть, до западных окраин России. В районах Москвы, Воронежа, Сталинграда немцы были недолго, их оттуда вышибали через несколько месяцев. А ведь у них была возможность дойти до Урала. Не будь они так глупы, против большевиков воевали бы миллионы русских людей, не говоря уж об украинцах и других народах.

Народы Советского Союза были поставлены перед выбором: воевать под красным знаменем Сталина или под красным знаменем Гитлера.

Какой вариант лучше? Оба – худшие. Воевать под знаменами Гитлера - воевать против своей страны. Но и воевать под знаменами Сталина – воевать против своей страны. Русский народ во Второй мировой войне был окончательно сломлен и побежден.

Победил в войне не народ. Народ остался в рабстве. Победил товарищ Сталин, победили чекисты, стукачи и вертухаи, победили большевики. Они остались у власти, продолжая войну против всего мира, в том числе и против своего народа. Чего стоит один только Карибский кризис 1962 года, когда мир в любой момент мог сорваться в пучину своей последней войны. И ради чего? Ради того, чтобы установить коммунизм еще на одном острове, острове нескончаемого карнавала, игорных домов и проституции?..

Сейчас в результате "великих побед" русский народ либо разбегается по всяким Бавариям и Калифорниям, либо спивается и вымирает. Власовское движение я расцениваю как последнюю попытку русского народа вырваться из-под власти большевиков. Попытка оказалась неудачной. Удачной быть и не могла. Для большевиков Андрей Андреевич Власов был врагом страшнее Гитлера. Для Гитлера он был низшей расой. Но и для мудрейших стратегов Вашингтона и Лондона он не был нужен. Зачем им возрождение русского народа? Потому власовцев, как и казаков, как и других борцов против раковой опухоли коммунизма они после войны сдавали Сталину на истребление. О цифрах можно спорить. Но не подлежит сомнению, что участие русских в борьбе с большевиками было массовым.

В любой другой ситуации, то есть, если бы немцы воевали не против наших народов, а против коммунизма, власовское движение могло быть в десять раз более мощным. Несмотря на поражение, война полутора миллиона русских добровольцев под командованием одного из самых талантливых генералов Красной Армии против власти комиссаров является смертным приговором всему режиму, установленному обманом в 1917 году.