«АвтоВАЗ» отзывает более 45 тысяч автомобилей LADA Granta

Как сообщается на официальном сайте концерна, «АвтоВАЗ объявляет об организации сервисной кампании (бесплатное сервисное обслуживание) 45348 автомобилей LADA Granta для перепрограммирования блока управления системы надувных подушек безопасности (БУСНП). В отдельных случаях выявлена потенциальная возможность выхода из строя блока управления системой надувных подушек безопасности».

«АвтоВАЗ» считает необходимым проверить автомобили LADA Granta в комплектациях ”Стандарт” (модель 21906) и ”Норма” (модели 21900, 21902, 21901), произведенные в период 27 мая - 30 сентября 2012 года.

Управление по организации послепродажного обслуживания «АвтоВАЗа» разослало предписание официальным дилерам LADA с указанием сервисных работ.

Владельцы указанных автомобилей получат соответствующее официальное извещение с предложением пройти бесплатное техническое обслуживание в дилерских центрах LADA. Для оперативного обслуживания покупатели могут посетить сервисные центры LADA самостоятельно, говорится в сообщении.