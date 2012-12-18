Операция «Конвертация»

Украинские олигархи давно и хорошо усвоили принцип «Кризис не только испытание, но и новые возможности». Поэтому разнообразные повороты в своей судьбе передовые представители олигархической прослойки пытаются использовать в своих интересах.

Например, Валерий Хорошковский показательно покинул пост первого вице-премьера. Не страшно, что на тот момент обнародования заявления об отставке он уже был исполняющим обязанности – многие сограждане досконально не разбираются в бюрократических нюансах. Да и сам шаг был преимущественно политическим. Правда, на Печерских холмах не забыли, как еще при позднем Кучме Валерий Иванович объявлял войну «азаровщине», покидая пост министра экономики. Времени прошло немало, а ситуация практически не изменилась. Хорошковский по-прежнему остается «подающим надежды» и – совсем немного, чтобы не сказать точечно – сигналы о своей приверженности европейской интеграции Украины.

Практически одновременно с Хорошковским, но параллельным курсом идет Петр Порошенко. Он получил на парламентских выборах самый убедительный результат среди мажоритарщиков. Однако этого может оказаться недостаточно для получения убедительного политического результата. Петр Алексеевич пытается позиционировать себя как неформального лидера всех неприкаянных одномандатников, что вызывает среди них далеко не всегда восторг и одобрение. Кстати, аналитики отметили, что Порошенко по родной Винничине провел в Раду несколько меньше людей, чем мог бы. Не исключено, что такой политический гамбит был осуществлен с прицелом на президентскую кампанию, но для начала амбициозному политику придется доказать всей стране, что он не является «сбитым летчиком».

Внимание к двум непохожим друг на друга фигурам обусловлено наличием у обоих подконтрольной медиа-составляющей. И Валерий Иванович, и Петр Алексеевич располагают не только внушительными финансовыми ресурсами, но и необходимыми каналами донесения своей позиции, сегодня красиво обернутыми цивилизованными принципами редакционной политики. Давно в прошлом времена, когда «5 канал» был вестником «оранжевой» оппозиции, сегодня это влиятельная телевизионная «кнопка». Пусть не такая влиятельная, как группа «Интер», но свое место в информационном пространстве занимает по праву. К тому же Порошенко диверсифицирует медиа-бизнес, в частности, сотрудничая с «журнальным зубром» Борисом Ложкиным. Не лишним будет вспомнить, как «Интер» подыгрывал Виталию Кличко в ходе парламентских выборов (помните ринг для дебатов с Евгением Киселевым в качестве рефери), а в последние месяцы и вовсе пытается стать образцом объективности и равноудаленности от власти.

Одной из отечественных проблем является неуемное стремление переносить на отечественную почву разнообразные российские сценарии. Там, как известно, попытки Михаила Ходорковского и Бориса Березовского влиять на политические процессы не в рамках отведенной Кремлем квоты закончились довольно плачевно. Но Украина – не Россия, как метко подметил Леонид Кучма. Здесь в наличии специфическая структура экономики и неписанные правила конкуренции. Виктор Янукович – уже третий президент страны, при котором Порошенко и Хорошковский в разных ипостасях мелькают во власти, при этом не рискуя опускаться до полной оппозиционности. Не исключено, что с прицелом на 2015 год оба наших героя начнут действовать более решительно, использовав свой опыт для участия в главной политической гонке пятилетки.

Вот здесь дороги наших героев расходятся. Порошенко – и это становится все более заметным – видит себя реальным кандидатом в президенты. Об этом свидетельствуют умеренно наступательная риторика Петра Алексеевича, его попытки добровольно-принудительно отыскать союзников и провести мастер-класс по украинской realpolitik для начинающих. Хорошковский, по мнению многих, слишком красив и элегантен для непосредственного участия в президентской гонке. Куда вероятнее, что Валерий Иванович попытается стать для кандидата в президенты необходимым советником и источником денежных и медиа-ресурсов. Очевидно, что вектор его усилий будет направлен не на Виктора Януковича, в окружении которого и без того тесно от желающих продемонстрировать сыновью верность.

Что касается способности Хорошковского и Порошенко обезопасить свой бизнес, то вряд ли они будут изобретать велосипед. С одной стороны, им предстоит терпеливо не реагировать на мелкие выпады репрессивных органов, с другой – разыгрывать тему европейской интеграции, актуальность которой в ближайшее время будет расти.