Место предновогоднего офицерского бала пока держат в секрете

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона полковника Алексея Середу.

«Недавно принято окончательное решение о проведении в Харькове очередного – уже шестого – предновогоднего офицерского бала. Эта традиция, основанная в 2007 году, продолжается и развивается, и каждый следующий бал интереснее предыдущего. В этом году офицерский балл состоится 18 декабря под патронатом председателя Харьковской областной государственной администрации и Харьковского городского председателя», - сообщил он.

Планируется, что в нем примут участие 350 военнослужащих Харьковского и Чугуевского гарнизонов, а также старшие офицеры из других силовых ведомств и их жены.

Место проведения мероприятия пока не объявляется, поскольку это должно стать сюрпризом, сказал А.Середа.