Место предновогоднего офицерского бала пока держат в секрете
В Харькове состоится предновогодний бал с участием военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона полковника Алексея Середу.
«Недавно принято окончательное решение о проведении в Харькове очередного – уже шестого – предновогоднего офицерского бала. Эта традиция, основанная в 2007 году, продолжается и развивается, и каждый следующий бал интереснее предыдущего. В этом году офицерский балл состоится 18 декабря под патронатом председателя Харьковской областной государственной администрации и Харьковского городского председателя», - сообщил он.
Планируется, что в нем примут участие 350 военнослужащих Харьковского и Чугуевского гарнизонов, а также старшие офицеры из других силовых ведомств и их жены.
Место проведения мероприятия пока не объявляется, поскольку это должно стать сюрпризом, сказал А.Середа.