ГАИ штрафует за лишние места в автобусах

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Во время недавно проведенных целевых профилактических мероприятий на пассажирском автотранспорте «Перевозчик зима - 2012» наряду с другими нарушениями было выявлено 528 автобусов с дополнительно установленными местами для сидения пассажиров.

Анализ совершения дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что большинство ДТП с участием пассажирских транспортных средств, которые переоборудованы с несоблюдением правил и стандартов, имеют тяжелые последствия, поскольку в таких автобусах, как правило, нарушено большинство требований технических норм эксплуатации.

Согласно Административному кодексу Украины, эксплуатация незаконно переоборудованных транспортных средств влечет за собой наложение штрафа в размере 340-425 грн. Водителю транспортного средства, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, придется заплатить 680-850 грн.