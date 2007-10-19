Коктейль ”Писко Сауэр” объявлен национальным достоянием Перу

Институт культуры Перу объявил коктейль "Писко Сауэр" (Pisco Sour) национальным достоянием.

"Такое решение обусловлено необходимостью защиты интеллектуальной собственности", - говорится в официальном сообщении института.

Перуанцы и чилийцы на протяжении многих лет оспаривают свое право на изобретение коктейля. Однако МИД Перу успел запатентовать рецепт приготовления коктейля и в настоящее время активно его продвигает на мировом рынке.

Рецепт его приготовления прост. В шейкер наливают виноградную водку "Писко", добавляют взбитый яичный белок, лимонный сок, сахар, и мелко размолотый лед. Затем все это надо хорошо смешать и сверху добавить щепотку корицы.

Как утверждают перуанские историки, впервые этот напиток стали предлагать в столичном баре "Morris" в начале XVIII века. Автором изобретения стал хозяин бара, эмигрант из США Моррис. Удивительный напиток сразу же пришелся по вкусу публике, и слава о нем разлетелась по всей стране.

Чудесный напиток приятно согревает душу и веселит разум, что вполне соответствует переводу с языка аборигенов рisco sour как "летящая птица".

РИА "Новости"