37-летний горняк упал в урановую шахту

00:22, 23 октября 2012
Разное
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В поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области погиб 37-летний работник местной урановой шахты ГП «Восток ГОК».

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Кировоградской области, при выполнении горных работ мужчина упал с 20-метровой высоты в рудоспуск.

Спасатели достали тело погибшего на поверхность. Причина несчастного случая устанавливается.

У погибшего остались двое малолетних детей, которых после смерти жены он воспитывал сам.

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