37-летний горняк упал в урановую шахту

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Кировоградской области, при выполнении горных работ мужчина упал с 20-метровой высоты в рудоспуск.

Спасатели достали тело погибшего на поверхность. Причина несчастного случая устанавливается.

У погибшего остались двое малолетних детей, которых после смерти жены он воспитывал сам.