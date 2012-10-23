37-летний горняк упал в урановую шахту
00:22, 23 октября 2012Разное
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В поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области погиб 37-летний работник местной урановой шахты ГП «Восток ГОК».
Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Кировоградской области, при выполнении горных работ мужчина упал с 20-метровой высоты в рудоспуск.
Спасатели достали тело погибшего на поверхность. Причина несчастного случая устанавливается.
У погибшего остались двое малолетних детей, которых после смерти жены он воспитывал сам.
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